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HDP'li eski Belediye Başkanı Özgökçe'nin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanmasına devam edildi

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında milletvekilliği döneminde "Terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan açılan davanın duruşması görüldü.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ertan katılmadı.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının, eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın gözaltına alındığı gün yapılan izinsiz gösteriye katılan Ertan'ın terör örgütü lehine atılan sloganlara eşlik ettiği gerekçesiyle açılan dosyayla birleştirilmesine ve Ertan'ın siyasi dokunulmazlığının devam edip etmediğinin belirlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP'li Ertan'ın 5 Mart'ta "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirtilmiş, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Bedia Özgökçe Ertan dava Van

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