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HDP’li eski belediye başkanı Şanlıurfa’da gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde Demokratik Toplum Kongresi Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak da bir konuşma yaptı.

HDP’li eski belediye başkanı Şanlıurfa’da gözaltına alındı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde Demokratik Toplum Kongresi Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak da bir konuşma yaptı. Miting sonrası Sadak yaptığı konuşma gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

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