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  4. HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı

HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı

DİYARBAKIR (AA) - HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Yılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Yılmaz, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması, kaçma ve saklanma şüphesi, suçlamaya ilişkin cezasının alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu dikkate alarak, Yılmaz'ın hakkında tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Yılmaz'ın avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme, Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla hapis cezası, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

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