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HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Yılmaz'a 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianameden: - "Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, KCK içinde delege ve kadın yapılanmasına üye olarak, bu yapılanmada sözde 'yargılama organında' görev aldığı anlaşılmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Yılmaz hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A'nın Yılmaz hakkında verdiği ifade de yer aldı.

İddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, KCK içinde delege ve kadın yapılanmasına üye olarak, bu yapılanmada sözde 'yargılama organında' görev aldığı anlaşılmıştır. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü PKK mensupları arasında iletişim sağladığı yönünde somut bilgiler elde edilmiştir. Yılmaz'ı ve ailesini yakından tanıdığı için tanık H.B.A'nın ifadelerine itibar edilmiştir.

Terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katılması, KHK ile kapatılan Mezopotamya Hukukçular Yardımlaşma Derneğinin üyesi olması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları, şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu yönünde değerlendirilmiştir."

- İstenilen ceza

Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A, ifadesinde Yılmaz'ın KCK içinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığını, bu yapıların terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürerek, şunları kaydetmişti:

"Çocuk komisyonunda güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli atan çocuk ve küçük yaştaki örgüt mensuplarının kolluk ve adli işlemlerinde devreye girip bu örgüt mensuplarına hukuki anlamda yardım ederek ceza almalarına engel olmaya çalışıyordu. Yılmaz, terör örgütü PKK/KCK'nın yerel yapılanmasında yer alan 'kadro' düzeyindeki kadın örgüt mensuplarından duygusal anlamda yasak ilişkileri bulunanların yargılamasını yapıyordu. Yargılama sonrasında bir rapor tanzim ederek üst yargı organında değerlendirilmek üzere Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK kamplarına gönderirdi.

Terör suçlarında cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan terör örgütü mensupları arasında iletişimi sağlar, özellikle PKK/KCK cezaevleri koordinasyonunda, talimat ve haberleşmeyi sağlayanlar arasında yer alıyordu. Avukat olması nedeniyle cezaevlerine rahatlıkla girip çıkıyordu."

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