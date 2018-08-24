HDP’li Eski Milletvekili Yunanistan’a Sığınma Talebinde Bulundu

Yunan yetkililer, Türkiye-Yunanistan sınırını yasadışı şekilde geçen
eski HDP milletvekili Leyla Birlik’in sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.
Yunan polisi, 44 yaşındaki Birlik’in ülkenin kuzeydoğu sınırındaki Aleksandropolis kasabası yakınında dün polise teslim olduğunu bildirdi.
HDP Şırnak eski milletvekili Birlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan Ocak ayında 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Birlik kararı temyize götürmüş, o süreçte Birlik, yurtdışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.
Birlik 2016’daysa HDP eş başkanlarıyla birlikte terörle bağlantılı suçlardan tutuklanmıştı. Davasını beklerken serbest bırakılan Birlik için yine yurtdışına çıkma yasağı konmuştu.
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