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  4. HDP’li eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan’a 10 yıl 10 ay hapis cezası

HDP’li eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan’a 10 yıl 10 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan’a terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılamak’ suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.Siirt 2.

Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan’a terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılamak’ suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Bakırhan katılmadı. Mahkeme heyeti, avukatlarının savunmalarının ardından Bakırhan’a ’silahlı terör örgütüne üye olmak’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılamak’ suçlarından 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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