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HDP’li eski Siirt Belediye Başkanı Şanlıurfa’da tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

HDP Viranşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın katılımıyla miting düzenlenmiş, mitingde konuşma yapan Sadak, terör örgütü örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

HDP Viranşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın katılımıyla miting düzenlenmiş, mitingde konuşma yapan Sadak, terör örgütü örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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