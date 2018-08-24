HDP’li eski vekil Yunanistan’a sığınma talebinde bulundu

Türkiye’de tutuksuz yargılanan Birlik hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu.Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak eski milletvekili Leyla Birlik Yunanistan'a geçerek bu ülkede sığınma başvurusunda bulundu.
Birlik'in dokunulmazlığı Türkiye'de Mayıs 2016'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle kaldırılmıştı. 4 Kasım 2016'da da "terör örgütüne üye olma, terör propagandası yapma ve terör örgütü lehinde faaliyetlerde bulunma” suçlamalarıyla aralarında parti eş genel başkanlarının da bulunduğu diğer 12 HDP milletvekiliyle birlikte tutuklanmıştı.
Ocak 2017'de ayında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Birlik hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. 44 yaşındaki Birlik, tahliye edildikten bir sene sonra ise 2015 yılında yayınladığı bir basın bildirisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ankara-Atina ilişkileri, 2016'daki darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan sekiz Türk subayın Türkiye'nin talebine karşın iade edilmemesi ve askerlere iltica hakkı tanınması iki ülke ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu.
DW,AFP/SÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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