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HDP’li eski vekilin terörist oğlu adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Hatay’da güvenlik korucularının Amanoslar’daki keşif ve gözetleme görevi sırasında teröristlerle çıkan çatışmada sağ olarak ele geçirilen eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyeye sevk edildi.Hatay’da güvenlik korucuları, Amanoslar bölgesinde yaptıkları keşif sırasında fark ettikleri teröristlerle çatışmaya girdi.

HDP’li eski vekilin terörist oğlu adliyeye sevk edildi

Hatay’da güvenlik korucularının Amanoslar’daki keşif ve gözetleme görevi sırasında teröristlerle çıkan çatışmada sağ olarak ele geçirilen eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyeye sevk edildi.
Hatay’da güvenlik korucuları, Amanoslar bölgesinde yaptıkları keşif sırasında fark ettikleri teröristlerle çatışmaya girdi. Çatışmada bir terörist ölü ele geçirilirken, bir teröristte sağ ele geçirildi. Sağ ele geçirilen teröristin ‘Savaş’ kod adını kullanan Yoldaş Selim Çelik olduğu ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı. Terörist Yoldaş Selim Çelik, Hatay İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.
Sağ ele geçirilen terörist Çelik’in eski Varto Belediye Başkanı, eski BDP Genel Başkanı ve eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıkmıştı.

HDP’li eski vekilin terörist oğlu adliyeye sevk edildi

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