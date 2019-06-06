HDP’li Garo Paylan’ın, Topal Osman paylaşımına tepki

Giresun Belediye Başkanı Avukat Aytekin Şenlikoğlu, HDP’li Garo Paylan’ın Topal Osman Ağa’yı ve bütün Giresunluları hedef alan paylaşımına çok sert tepki gösterdi.

HDP’li Garo Paylan’ın sosyal medya hesabı üzerinden “AK Partili Canikli’nin övdüğü Topal Osman Karadeniz’de Rum ve Ermenileri, Koçgiri’de Kürtleri katleden talancı bir çete lideridir” paylaşımını, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu açıklamalarıyla kınadı.

Başkan Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Biz 31 Mart Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul seçimi bir ‘beka’ meselesidir derken tam da bundan bahsediyorduk. Ülkemiz üzerinde kirli hesaplar yapanlara karşı vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunuyorduk. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan yapmış olduğu açıklamayla Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne düşman olanların gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Öncelikle bu açıklamayı şiddetle kınıyor, bu ülkenin kuruluşu için canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Giresun’umuzun kırmızı çizgisi olan Milli Mücadele Kahramanımız Topal Osman Ağa’ya dil uzatma cüretini gösteren HDP Milletvekillini bütün Giresunlular’dan özür dilemeye ve istifaya davet ediyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.



