HDP’li Gergerlioğlu Cezaevi Karantina Koğuşuna Alındı

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cuma akşamı gözaltına alınmasının ardından kalp ağrısı nedeniyle tedavi altına alındığı Ankara Şehir Hastanesi’nden Sincan Cezaevi’nde karantina koğuşuna götürüldü. HDP, Gergerlioğlu’nun sağlık durumuyla ilgili milletvekillerine ve ailesine bilgi verilmeksizin hastaneden cezaevine götürülmesine “korsanvari kaçırılma” tepkisini gösterdi. Gergerlioğlu, Kocaeli Milletvekilliği’nin düşürülmesiyle dokunulmazlığı olmadığı ve hapis cezası kesinleşmesine rağmen 10 gün içerisinde teslim olmaması nedeniyle hakkında infaz savcılığınca yakalama kararı çıkarıldığı için Cuma akşamı evinde gözaltına alınmıştı. Bu sırada kalp ağrısı yaşayan Gergerlioğlu’nun, sağlık muayenesine götürüldüğü hastanede “darp raporu” da almasına rağmen önce Sincan Cezaevi’ne nakledildiği duyuruldu. Gergerlioğlu’nun “kalp ve göğüs ağrısı ile nefes darlığı” şikayetleriyle geceyarısı sonrasında durumu ağırlaşınca jandarma eşliğinde Ankara Şehir Hastanesi’ne getirildiği açıklandı. HDP Genel Merkezi, Gergerlioğlu’nun sedyede hastaneye getirilmesine ilişkin görüntüleri ve sağlık durumuna ilişkin ilk raporu da kamuoyuyla paylaştı.

Gergerlioğlu’nun tedavi sürecini takip etmek üzere HDP adına Kadın Meclisi Sözcü Ayşe Acar Başaran, milletvekilleri Fatma Kurtulan, Abdullah Koç, Oya Ersoy ve Mahmut Toğrul da sabah saatlerinden itibaren Ankara Şehir Hastanesi önünde beklemeye başladı. Ancak HDP’li milletvekillerine hastane yönetimince hiçbir resmi bilgilendirme yapılmadığı ve Sağlık Bakanı ile Adalet Bakanı’nın da telefon çağrılarına yanıt vermediği açıklandı. HDP’li vekiller hastane önünde bekleyişlerini sürdürdüğü sıradaysa, Gergerlioğlu’nun kendisine anjiyo yapılmış olmasına rağmen hastaneden gizlice Sincan Cezaevi’ne götürüldüğü ifade edildi. Toğrul: “Milletvekilimiz korsanvari bir şekilde kaçırılmıştır” TBMM İdare Amiri ve HDP’li Mahmut Toğrul, “Vekilimizin sağlık durumu nedir bilgi alma isteğimize rağmen maalesef Ankara Şehir Hastanesi’nde bize açıklama yapılmadı. Görüşme taleplerimiz, ‘Bekleyin’ denilerek sürüncemede bırakıldı. Kimse bilgi vermedi. ‘Çıkaracaklar, götürecekler’ diye bilgi verildi, önlem alındı, araçlar geldi, çıkarılacakmış gibi senaryo çizildi. Ancak gerçekten korsanvari bir şekilde milletvekilimiz hastaneden kaçırıldı. Nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Sincan Cezaevi’ne götürüldüğünü düşünüyoruz. İşin doğrusu, zulmün bir başka versiyonunu görüyoruz. Bir milletvekili burada basından, arkadaşlarından korsanvari bir şekilde kaçırılmıştır. Bir kez daha kamu görevlilerine söylüyorum: mesleğinizin etik kurallarına uyun, size etik dışı talimat verilmesini kabul etmeyiniz. Buraya gelmiş bir milletvekili grubuna arkadaşıyla ilgili bilgi verilmemesi kabul edilemez. Korsanvari bir şekilde milletvekilinin kaçırılması kabul edilemez. Milletvekilimize akşam anjiyo yapıldığını biliyoruz, şu anda sağlık durumu hakkında bilgi alamıyoruz. Bu kaçırılma biçimine sağlık durumu ne kadar elverişlidir onu da bilmiyoruz. Bir kez daha herkesi uyarıyoruz, hukuk dışı yöntemlerden kaçının. Herkesten dayanışma duygularını ve bu zulme karşı duruşlarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Gergerlioğlu’nun Sincan Ceazevi’ne götürülmüş olduğunu açıklayan oğlu Salih Gergerlioğlu da, “Babamı hastaneden adeta bir mizansen uygulayarak kaçırdılar” mesajını paylaştı. Gergerlioğlu’nun corona virüsü salgını dolayısıyla da cezaevinde bir süre karantina koğuşunda tek başına kalacağı bilgisi aktarıldı. HDP’li Gergerlioğlu’yla ilgili süreçte neler yaşanmıştı? Kamuoyunda insan hakları aktivisti olarak tanınan Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Ocak 2017’ de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmişti. Gergerlioğlu, o güne dek doktor olarak İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görevliydi. Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce erişim engeli getirilmemiş bir haberi sosyal medya hesabından paylaştığı için 21 Şubat 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edilmişti. Bu cezayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’ncü Ceza Dairesi’nin onamasının ardından, Gergerlioğlu’nun 24 Haziran 2018’de HDP Kocaeli Milletvekili seçilmesine rağmen dosya Yargıtay’da görüşülmeye devam etmişti. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Gergerlioğlu’na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını bu yıl Şubat ayında onadı.