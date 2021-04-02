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HDP’li Gergerlioğlu Gözaltına Alındı

02.04.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle hakkında hapis cezası kesinleşmesiyle milletvekilliği düşürülmüş olan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, infaz savcılığınca hakkında yakalama kararı alınması nedeniyle Ankara’da gözaltına alındı

HDP’li Gergerlioğlu Gözaltına Alındı

Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle hakkında hapis cezası kesinleşmesiyle milletvekilliği düşürülmüş olan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, infaz savcılığınca hakkında yakalama kararı alınması nedeniyle Ankara’da gözaltına alındı.

Gergerlioğlu, gözaltına alındığı sırada ArtıTV yayınındaydı ve “Maalesef bir milletvekili bir ortaoyunuyla milletvekilliği düşürülerek cezaevine gönderiliyor. Bu, Türkiye'nin utancıdır, iktidarın utancıdır. Ben haksızlıklara karşı çıktığım için, KHK soykırımına karşı çıktığım için, çıplak aramaya karşı çıktığım için, işkencelere, insan kaçırmalara, cezaevi ihlallerine karşı çıktığım için cezalandırılıyorum. Ben hiçbir suç işlemedim” açıklamasını yaptı.

Oğlu Salih Gergerlioğlu ise, babası Gergerlioğlu’nun TBMM’deki “Adalet Nöbeti” eylemi sırasında pijaması ve terlikleriyle gözaltına alınmasını anımsatarak, “Babamı tutuklamaya geldiler. Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar” tepkisini gösterdi. Salih Gergerlioğlu, asansörde babasına ait çanta ve ayakkabı görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

HDP: "Halkın iradesine kelepçe vurulamaz"

HDP Genel Merkezi ise, Twitter aracılığıyla “Darbeciler iş başında. Halk iradesini hiçe sayarak vekilliği gasp edilen Milletvekillimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklanmak üzere evinden gözaltına alındı. Halkın iradesine kelepçe vurulamaz. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu bu halkın vekilidir” açıklaması yaptı.

HDP Genel Merkezi, Gergerlioğlu’nun evindeki polis müdahalesine ilişkin de görüntü paylaşarak, “Tek bir sözünden bile korkuyorlar! Ömer Faruk Gergerlioğlu halkın iradesidir, onurumuzdur. Halkın iradesine kelepçe vurulamaz” tepkisini gösterdi.

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