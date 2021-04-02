HDP’li Gergerlioğlu Gözaltına Alındı

Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle hakkında hapis cezası kesinleşmesiyle milletvekilliği düşürülmüş olan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, infaz savcılığınca hakkında yakalama kararı alınması nedeniyle Ankara’da gözaltına alındı.

Gergerlioğlu, gözaltına alındığı sırada ArtıTV yayınındaydı ve “Maalesef bir milletvekili bir ortaoyunuyla milletvekilliği düşürülerek cezaevine gönderiliyor. Bu, Türkiye'nin utancıdır, iktidarın utancıdır. Ben haksızlıklara karşı çıktığım için, KHK soykırımına karşı çıktığım için, çıplak aramaya karşı çıktığım için, işkencelere, insan kaçırmalara, cezaevi ihlallerine karşı çıktığım için cezalandırılıyorum. Ben hiçbir suç işlemedim” açıklamasını yaptı.

Oğlu Salih Gergerlioğlu ise, babası Gergerlioğlu’nun TBMM’deki “Adalet Nöbeti” eylemi sırasında pijaması ve terlikleriyle gözaltına alınmasını anımsatarak, “Babamı tutuklamaya geldiler. Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar” tepkisini gösterdi. Salih Gergerlioğlu, asansörde babasına ait çanta ve ayakkabı görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.