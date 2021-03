HDP’li Gergerlioğlu Pijamasıyla TBMM’den Zorla Çıkarıldı

HDP Şentop’u yalanladı, muhalefete çağrı yaptı

AKP’li TBMM Başkanı Şentop’un açıklamasına karşı HDP Genel Merkezi’nden ise, “Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılıp grup salonunda nöbete başlama anının görüntüleri bunlar... Savcının yalanı bir saat bile sürmedi. Yazık ki Meclis Başkanı da açıklamasında aynı yalanı referans göstermiş” tepkisini gösterdi.

HDP, iddia edildiği şekilde “biji serok apo” sloganı atılmadığını açıklayarak, TBMM’de konuya ilişkin tutanak hazırlayan polis memurlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını da bildirdi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, “Savcılık sabah saatlerinde siyasete darbenin üzerini örtmek için gerçekleşmemiş olayları, gerçekmiş gibi göstererek iktidarın kara propagandasına hizmet etmiştir. Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürüldüğü gün Genel Kurul’dan Meclis’te bulunan grubumuza gidişimizin her anı görüntülerle sabittir. Bu görüntülere en kolay şekilde ulaşacak olan Meclis Başkanı Mustafa Şentop olmasına rağmen o da bu kara propagandanın bir parçası olma yolunu seçen bir açıklama yayınlamış ve bizim için tarafsızlığını tamamen yitirmiştir. Bu yapılan pervasızlık karşısında Meclis’teki ve dışarıdaki muhalefet partilerinin alacağı tutum çok büyük bir önem kazanmıştır. Açık bir şekilde bu darbeyi kınamak, bunun karşısında cesurca durmak, aynı zamanda siyasi partilerin varoluş sebebidir. Tüm muhalefet bu konuda tarafını belli etmelidir. Bu tarihsel sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Yoksa bugün HDP’ye olanlar yarın tüm muhalefetin başına gelecektir. Buna hiç şüpheniz olmasın. O zaman itiraz edecek kimseleri bulamayabilirsiniz. Gergerlioğlu’nun Meclis’ten zorla çıkarılması çağrısının da parti kapatma davasının da Bahçeli tarafından yapılmış olması elbette AKP-MHP ittifakının birlikte sürdürmek istediği oyunun bir parçasıdır. İktidar Türkiye haklarını seçeneksiz bırakmak ve ülkeyi topyekûn bir karanlığa mahkum etmek istemektedir. Ancak Türkiye hakları hiçbir zaman seçeneksiz olmayacaktır. HDP her koşul ve şart altında Türkiye siyasetindeki stratejik konumunu koruyacak ve Türkiye haklarına seçenek sunacak güce ve kudrete sahiptir. AKP-MHP iktidarının partimize karşı sistematik saldırıları ve ülkeyi bataklığa dönüştürme çabalarına her ne olursa olsun direnmeye devam edeceğiz. HDP bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak ve demokrasi tesis edecek yegane güçtür” denildi.