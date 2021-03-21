HDP’li Gergerlioğlu Pijamasıyla TBMM’den Zorla Çıkarıldı

HDP’li Ömer Gergerlioğlu, sabah 06.30 civarında parti grubu koridorundaki lavobaya gittiği sırada onlarca polis müdahalesiyle gözaltına alınarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumartesi günkü talebi doğrultusunda TBMM’den çıkarıldı. Gergerlioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’liler içerisinden birisi TBMM’de “Biji serok Apo” sloganı attığı iddiasıyla soruşturmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ancak slogan iddiasını görüntüler doğrulamadı. HDP’li Gergerlioğlu, Twitter’da paylaştığı bir haber dolayısıyla “örgüt propagandası” suçlamasıyla aldığı hapis cezası Yargıtay’da onandığı gerekçesiyle geçtiğimiz Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilliği düşürülmesiyle “adalet nöbeti” eylemine başlamıştı. Gergerlioğlu, HDP’li milletvekilleri eşliğinde saat 16.05’te oturum sona ermesine karşın önce TBMM Genel Kurulu salonunda başlattığı eylemini devam ettirmek üzere saat 19.26’da tarihi binada ikinci kattaki parti grubu salonuna geçmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise, TBMM Genel Kurulu salonundan HDP parti grubu salonuna geçiş sırasında HDP’lilerden birisince “Biji serok Apo” sloganı atıldığı iddiasıyla Gergerlioğlu aleyhine soruşturma açmasıyla, Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasına Pazar sabahı yasal gerekçe oluşturdu.

Savcılıkça talimat verilmesi üzerine TBMM’deki polisler, sabah 06.30 civarında parti grup salonu koridorundaki lavaboda abdest aldığı sırada Gergerlioğlu’na gözaltına alınacağını belirterek, zorla müdahale bulundu. HDP, Avukat Hüseyin Kaçmaz’ın canlı yayınladığı görüntüler ile Gergerlioğlu’nun üzerinde pijamalarıyla, ayakkabılarını giymesine izin verilmeden gözaltına alındığını kamuoyuyla paylaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, HDP’li Gergerlioğlu’nun TBMM’den zorla çıkartılmasına ilişkin yazılı açıklamasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gibi Kürtçe slogan atıldığı iddiasını dayanak gösterdi. Ancak HDP Genel Merkezi’nden paylaşılan görüntüler itibariyle Gergerlioğlu’nun geçtiğimiz Çarşamba günü nöbet eylemi için TBMM Genel Kurulu salonundan parti grubu katına geçişi sırasında böyle bir slogan atılmadığı görülüyor. Serbest kaldı ve “Nerede kalmıştık?” diye seslendi Gergerlioğlu, kıyafetlerini giydikten sonra gözaltına alınabileceği yönündeki talebini dikkate almayan polislerce TBMM’den çıkartılarak Kavaklıdere Polis Karakolu’na götürüldü. Karakolda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir başka HDP’linin attığı öne sürülen slogan ve TBMM’deki nöbet eylemi nedeniyle açtığı soruşturma kapsamında Gergerlioğlu’nun ifadesi alındı. Bu sırada HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, avukat kimliğiyle Gergerlioğlu’nun ifadesine polis müdahalesinde bulunulduğu kamuoyuyla paylaştı. Sonrasında Gergerlioğlu’nun, kendisine yöneltilmiş sorulara verdiği yanıtlar yanı sıra ifadesine TBMM’de gözaltına alındığı sırada yaşananlardan dolayı şikayetçi olduğu beyanını içeren kısmını eklemesine müdahale edildiği görüldü. Gergerlioğlu, ifade süreci tamamlandıktan sonra kesinleşmiş hapis cezası üç yıl altında olması dolayısıyla henüz 10 günlük süreç sona ermediği için hakkında yakalama kararı bulunmadığı için serbest bırakıldı.

Serbest kaldığında Gergerlioğlu, oğlu Salih Gergerlioğlu ile birlikte fotoğrafıyla “Nerede kalmıştık?” mesajını paylaştı ve ardından HDP’nin Ankara’daki nevruz kutlamasına katıldı. Avukat Kaçmaz: “Bahçeli nedeniyle tebligat olmaksızın gözaltı işlemi yapıldı” TBMM’de HDP’li Gergerlioğlu’nun gözaltına alındığı dakikalara tanıklık eden Avukat Hüseyin Kaçmaz, sabah 06.30 civarında HDP parti grubu koridorundaki lavaboda bulunduğu sırada Gergerlioğlu’nun pijamasıyla, terlikleriyle üzerindeki kıyafetleri değiştirmesine olanak tanınmadan zorla gözaltına alınmasını canlı yayınladı. Kaçmaz, “Ömer Hoca, TBMM'deki HDP salonundan sabah namazı için uyanıp, sabah namazı için abdest almak amacıyla lavaboya gittiği sırada gözaltına alındı. HDP koridoru yüzlerce polis tarafından kuşatmaya alındı. Gergerlioğlu yaklaşık 100 polis tarafından lavabodan çıkarıldıktan sonra ‘Namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim’ demesine rağmen zorla götürüldü. Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük, yeniden görüyoruz. Ömer Hoca abdest alırken, kendisine tebligat yapılmadan pijamasıyla, odadaki elbiselerini dahi giymesine izin verilmeden, zorla sürüklenerek götürüldü. Tam bir barbarlık görüntüsü vardı. Gergerlioğlu, iktidarca artık bir sözünü iki edilmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü açıklaması üzerine gözaltına alındı” tepkisini gösterdi.

Bu sırada HDP’li Filiz Kerestecioğlu da, Gergerlioğlu’nun üstünü değiştirmesine izin vermeksizin zorla TBMM’den çıkartarak araca bindirmeye çalışan polis memurlarını cep telefonuyla görüntüleyerek haklarında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. “TBMM Genel Sekreterliği’nin suç duyurusuyla soruşturma başlatıldı” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Gergerlioğlu’nun karakolda bulunduğu sırada yapılan yazılı açıklamada ise, soruşturmanın TBMM Genel Sekreterliği’nin suç duyurusu üzerine açıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan suç duyurusu ve eki belgeler ile yazılı ve görsel basından elde edilen diğer bilgi ve belgeler sonucunda, 17.03.2021 tarihinde hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu’nun 60. birleşiminde okunması ile milletvekilliği düşen ancak TBMM binasından ayrılmayan ve ayrılmayacağını da yaptığı sosyal medya paylaşımları ile açıklayan eski Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ‘17.03.2021 tarihinden itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Meclis’te milletvekili gibi hareket etmesi ile 17.03.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan biji serok apo şeklinde sloganlar atılması’ sebepleriyle Türk Ceza Kanunu’nun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sonra şahıs serbest bırakılmıştır” denildi.

Şentop, Gergerlioğlu’nu “hukuk dışı propaganda” ile suçladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, parti grup salonuna geçiş sırasında “biji serok apo” sloganı atıldığına ilişkin polis tutanağı bulunduğu gerekçesini ileri sürerek, “Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır” dedi. Pazar sabah yaşananlara ilişkin değerlendirmesini detaylı yazılı açıklamayla yapmayı tercih eden Şentop, TBMM Genel Sekreterliği’nin suç duyurusunda bulunma gerekçesini şöyle açıkladı: “(Geçtiğimiz Çarşamba günü) Parti grubu toplantı salonuna geçiş esnasında kalabalık içerisindeki bazı kişilerin ‘biji serok apo’ sloganları attığı tespit edilmiştir. 18.3.2021, 19.3.2021, 20.3.2021 tarihlerinde TBMM'den ayrılmayan Gergerlioğlu’nun söz konusu tarihlerde değişik zaman dilimlerinde sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlar yaptığı ve video yayınları gerçekleştirdiği, basın açıklamaları yaptığı, aralarında bazı milletvekillerinin TBMM’ye kayıtsız (hukuka aykırı) şekilde girişini sağladıkları kişilerin de bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi kabul ettiği ve bu eylemlerini Anayasa Mahkemesi’nin hakkında vereceği karara kadar kesintisiz şekilde sürdüreceğini çeşitli vesilelerle beyan ettiği hususları tespit edilmiştir. 17.3.2021-20.3.2021 tarihlerini kapsayan süre zarfında, TBMM İçtüzüğü’nün 167’nci maddesi hükmü uyarınca, eski milletvekili sıfatıyla TBMM Yerleşkesi’nde bulunmasına binaen Gergerlioğlu hakkında TBMM Başkanlığı’nca gerekli tutanaklar tutulmuş, başka herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Diğer taraftan söz konusu tutanaklar TBMM Genel Sekreterliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiştir.”

Şentop, devamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamındaki gözaltı talimatını işaret ederek, “Bu talimat kapsamında, TBMM İçtüzüğü'nün 164'üncü ve 170'inci maddeleri hükmü gereğince Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı’nda görevli polis memurları aracılığıyla yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına teslim edilmesine ve bu suretle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.3.2021 günlü, soruşturma yazısının gereğinin yerine getirilmesine TBMM Başkanlığı'nca izin verilmiştir. Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır” açıklamasında bulundu.