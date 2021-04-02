HDP’li Gergerlioğlu tutuklandı

Oğlu Salih Gergerlioğlu babasının eve gelen polislerce "yaka paça" çıkarıldığını duyurdu.Milletvekilliği düşürüldükten sonra önce TBMM'de, sonra da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'nde adalet nöbeti tutan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle kendisine teslim olması için tanınan 10 günlük süre dolunca evine gelen polisler tarafından tutuklandı.

Gergerlioğlu'nun tutuklandığını oğlu Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" mesajıyla duyurdu. Salih Gergerlioğlu ikinci bir mesajında "Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar. Zorbalığın fotoğrafı" diyerek, babasının eşyalarının fotoğrafını paylaştı.

Salih Gergerlioğlu DW Türkçe'ye tutuklama anını anlatırken "Babama yaşatılan zorbalığa ailecek tanıklık ettik. 3 kardeşiz. Annem ve hepimiz çok üzgünüz. Evimizden babamızı zorla çıkarmalarına, yaka paça götürmelerine gerek yoktu. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz" dedi. Babasının ayakkabısını bile giymesine izin verilmediğini söyleyen Salih Gergerlioğlu, "Alelacele ben getirdim, giysin diye. Yoksa çıplak ayak kalacaktı. Böylesi bir zorbalığın ne anlamı var" diye konuştu.