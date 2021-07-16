HDP'li Gergerlioğlu yeniden milletvekili: 'Direnişimle halkın iradesi, siyaset ve siyasetçiler kazandı'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararı ve ardından yerel mahkemenin "yeniden yargılama" kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla, 4 ay sonra yeniden milletvekilliğine döndü.

Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek, 17 Mart'ta milletvekilliği dürülen Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun ardından, yargı kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu.

Gergerlioğlu, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Benim direnişim hem benim için önemli hem halkın iradesi kazandı, hem de siyaset ve siyasetçiler kazandı" dedi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama kararı, hakkındaki kesin hükmün kaldırılması ve yargılamanın milletvekilliğinin sona ermesine kadar ertelenmesi" kararı, HDP'li TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'un yönettiği Genel Kurul birleşiminde okundu.

Zılgıt ve alkışlarla döndü

Kararın okunmasının ardından Gergerlioğlu, HDP milletvekillerinin alkışları ve zılgıtları eşiğinde Genel Kurul salonuna girdi.

Kararın Genel Kurul'da okunmasından önce konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinin yanlışlığının Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ortaya konduğunu ifade etti.

Bu uygulamalar nedeniyle demokrasinin kaybettiğini söyleyen Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Anayasa Komisyonu Başkanlığı döneminde, "yeniden seçilen milletvekilinin, dokunulmazlığı yeniden kazanacağı" yönünde açıklamalar yaptığını, ancak mahkemeye teslim olduğunu kaydetti.

Özel, "Oysa Anayasa değişikliğinden sonra eski halini yeni haline göre yorumlayınca Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemek gerekirdi, ama uymayınca dünyaya rezil oluyoruz" dedi. Özel, bundan sonra bireysel başvuru sonuçlanana kadar milletvekillerinin dosyalarının dönem sonuna bırakılmasını istedi.

Daha sonra kürsüye gelen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Meclis'in milletvekilliği düşürülmesi için bir oylama yapmadığını belirterek, "Biz kimsenin vekilliğini düşürmedik. Mahkeme kararı işin usulün gereği olarak okumuştur. Yargının incelemesiyle birlikte bugün yeni kararı da okuyacak" dedi.

Gergerlioğlu: MHP'ye hediye verildi

Gergerlioğlu, TBMM'nin tatile girmesinden önce milletvekilliğine dönüş yolunu açan yerel mahkeme kararının Genel Kurul'da okunması için TBMM Başkanlığı'na da yazılı başvuru yaptı. Ancak aynı gün karar okundu.

Milletvekilliğine yeniden dönen Gergerlioğlu, BBC Türkçe'ye konuştu.

Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının TBMM'ye ulaşmasının ardından TBMM Başkanlığı'na, Enis Berberoğlu kararını anımsatıp AYM'ye yaptığı bireysel başvurunun sonucunun beklenmesini talep ettiğini belirten Gergerlioğlu, "İkinci kez Meclis'e bu utancı yaşatacaksınız, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vereceği belli, acele ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz dedik. Ama uyarılarımıza rağmen jet hızıyla karar okundu" dedi.

Geçmişte, Meclis'e gelen kararların bekletildiğini anımsatan Gergerlioğlu, milletvekilliğinin "siyasi gerekçelerle" düşürüldüğünü vurguladı:

"Yargı kararları tamamen siyasiydi. Yargıtay'ın onaması tamamen benim çıplak arama ile ilgili tutumum sonrasında gelmişti. Büyük bir acelecilik vardı. MHP'ye bir hediye olarak sunulmuştu bu karar ve aynı gün kapatma davası açıldı. Ben Meclis'te direndim. Bana dediler ki niye direniyorsun. Bu hukuksuzluğa karşı en tabii hakkım. Şu anda benim neden direndiğimi herkes anladı gördü. Çünkü halkın iradesi esastır, demokrasi esastır ve anayasal ilkeler esastır. Bütün bunlar adına biz direndik, çok haklı olduğumu adım gibi biliyordum."

Meclis'te sabah namazı vaktinde "yaka paça" gözaltına alınarak karakola götürüldüğünü belirten Gergerlioğlu, kendisinin bir "senaryo" dahilinde Meclis'ten çıkarıldığını söyledi. TBMM Başkanı Şentop'un, gözaltına alınması sürecindeki tutumunu eleştiren Gergerlioğlu, "Tabii o akşam Devlet Bahçeli emretmişti, Şentop da bunu anında uygulamıştı. Bunlar utanç verici hadiseler. 27 yıl önce yine Kürt vekiller yaka paça atılmıştı" diye konuştu.

"Geriye dönük haklarım için dava açacağım"

Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürüldüğü tarihten itibaren, geriye dönük haklarını geri almak için de dava açacağını söyledi. Enis Berberoğlu'na, tutukluluğu sürecindeki döneme ilişkin özlük haklarının iade edilmediğine dikkat çeken Gergerlioğlu şunları söyledi:

"Vekilliği kendi isteğimle terk eden ben değilim, hakkımı gaspettiler. Ama ben dava açacağım. Çünkü sadece maddi kayba uğramakla kalmadım, hakaret, darp, küfürlere maruz kaldım. Şimdi gelinen noktada, 'pardon' diyorlar."

"Siyaset kazandı"

Gergerlioğlu, kararın sonuçlarına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Benim direnişim benim için de önemli, hem de halkın iradesi kazandı, siyaset ve siyasetçiler kazandı. Bu karar sonrası, milletvekili seçildikten sonra süren davaların düşmesi gerekebilir. Anayasa'nın 14. maddesinde bir muğlaklık vardı, bu kararla o da giderildi. Birçok arkadaşımız hakkındaki davanın ertelenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bize çürük bir tuzak kurmaya çalıştılar ama o tuzağa kendileri düştü. Hem benim için adil bir karar çıkmış oldu hem de mağdur edilmiş vekiller için böyle bir karar çıkmış oldu."

Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Dairesi, Gergerlioğlu hakkında, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, milletvekili seçilmeden önce PKK yöneticilerinden Murat Karayılan'la ilgili bir haberi sosyal medya hesabından paylaştığı ve "PKK/KCK propagandası yaptığı" gerekçesiyle verdiği 2 yıl 6 aylık hapis cezasını geçen Şubat ayında onamıştı. Gergerlioğlu hakkındaki karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında kapatma istemiyle hazırladığı ancak daha sonra iade edilen ilk iddianamenin Anayasa Mahkemesi'ne ulaştığı 17 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda okundu ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesini protesto ederken, Enis Berberoğlu kararını anımsatarak, "İkinci defa aynı olayı yaşatmak istiyorlar. Benim de buraya geri döneceğim kesindir" dedi.

Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu 1 Temmuz'da karara bağladı ve oybirliğiyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de ivedi yazı göndererek, HDP'li siyasetçinin tahliyesini istedi.

Gergerlioğlu karardan 6 gün sonra tahliye edilirken, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yerel mahkeme, hakkındaki kesin hükmün kaldırılması, yeniden yargılanması ve yargılamanın dönem sonuna bırakılması yönünde karar aldı ve bu kararını TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

