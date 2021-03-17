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HDP’li Gergerlioğlu’nun Milletvekilliği Düşürüldü

17.03.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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HDP’li Gergerlioğlu’nun Milletvekilliği Düşürüldü

Hakkındaki kesinleşmiş hükmün TBMM’de okunmasıyla vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu “Meclis Genel Kurulu’nun kararını kabul etmiyorum” dedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki hapis cezası hükmü kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nce hukuka uygun bulunmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi temyiz aşamasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Hakkında kesinleşmiş hükmün TBMM’de okunmasıyla HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Gergerlioğlu kararı sonrası HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e indi.

Kararın okunması sonrası oturuma ara verilince HDP Genel Merkezi, Twitter hesabı üzerinden Meclis’ten canlı yayına başladı.

Gergerlioğlu ve HDP’li vekiller Meclis Genel Kurulu’nu terk etmeyi reddetti. Twitter yayınında konuşan Gergerlioğlu, milletin idaresiyle seçildiğini ve anayasayı çiğneyen kararı tanımadığını söyledi.

Meclis Başkanlığı’nın suç işlediğini savunan Gergerlioğlu, ‘’Baştan sona hukuksuzlarla dolu bir karardır. Ben milletimin bağrındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Meclis Genel Kurulu’nun kararını kabul etmiyorum. Ben Kocaeli’nden 90 bin kişinin oyuyla geldim. Milletin iradesine sığınıyorum. Antidemokratik uygulamalara boyun eğmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin” dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan ise "Sayın Gergerlioğlu sizi dışarı çıkmaya davet ediyorum" dedi.

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