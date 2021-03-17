HDP’li Gergerlioğlu’nun Milletvekilliği Düşürüldü

Gergerlioğlu ve HDP’li vekiller Meclis Genel Kurulu’nu terk etmeyi reddetti. Twitter yayınında konuşan Gergerlioğlu, milletin idaresiyle seçildiğini ve anayasayı çiğneyen kararı tanımadığını söyledi.

Meclis Başkanlığı’nın suç işlediğini savunan Gergerlioğlu, ‘’Baştan sona hukuksuzlarla dolu bir karardır. Ben milletimin bağrındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Meclis Genel Kurulu’nun kararını kabul etmiyorum. Ben Kocaeli’nden 90 bin kişinin oyuyla geldim. Milletin iradesine sığınıyorum. Antidemokratik uygulamalara boyun eğmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin” dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan ise "Sayın Gergerlioğlu sizi dışarı çıkmaya davet ediyorum" dedi.

