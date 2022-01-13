HDP’li Güzel’e Fotoğraf Fezlekesi

Terör örgütü kampında PKK’lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM’ye gönderildi. Fezlekenin önümüzdeki hafta görüşülmesi planlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güzel üzerinden muhalefeti sert dille eleştirdi.

Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK'lı Volkan Bora’nın cep telefonundan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çektirdiği fotoğrafların çıkması siyaset dünyasını hareketlendirdi. AKP ve MHP cephesinin sert tepki gösterdiği fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. Fezleke Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın imzasıyla TBMM’ye sunuldu. Fezleke Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. 20 Ocak’ta toplanacak olan Karma Komisyon, Güzel hakkında, biri 2019’da hazırlanan, iki fezlekeyi görüşecek. VOA Türkçe’ye bilgi veren AKP kaynakları, TBMM Karma Komisyonu'nda da AKP-MHP’nin oy çokluğunun olduğu ve İyi Parti’nin de ‘evet’ oyu verme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, fezlekelerin TBMM Genel Kurulu'na getirilerek Güzel’in milletvekilliğinin düşürüleceğini söyledi.

Erdoğan’dan isim vermeden tepki

Erdoğan’ın talimatıyla fezleke hızla işleme konulurken, olay siyaset dünyasında da tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti grubunda yaptığı konuşmada, ismini söylemeden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i kastederek bir süredir fotoğraflar yayınlandığına işaret etti. PKK'nın bir uzantısı olarak Güzel'in parlamentoda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla ilgili olarak biz tabii Karma Komisyon'a süratle bunu gönderdik. Karma Komisyon’da da gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz" diye konuştu.

PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentoda görmek istemediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete de yüklendi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal, sen niye susuyorsun? İP, sen niye susuyorsun? HDP, sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Herhangi bir şey söylediler mi? Hayır söylemediler. Niye? İşlerine gelmiyor. Diğerlerinde bir şey var mı? Onlar yamalı bohça zaten. Onlarda da bir şey yok" dedi.

Ne olmuştu?

HDP’li Güzel’in hedefte olduğu tepkiler ve tartışmalar, operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’nın telefonundan çıkan fotoğraflarının basında yer almasıyla başladı. Fotoğraflarda Güzel, basında sevgilisi olduğu dile getirilen Bora ile görülüyor. Fotoğraflarda Güzel’in PKK'lıların giydiği kıyafetlerden giymesi dikkat çekti. Tartışmalar sürerken Güzel’in bugün PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğraflara ilişkin yazılı açıklama yapan Güzel, Bora’nın sevgilisi olduğu iddialarını doğrulayarak, “Volkan Bora ile üniversite yıllarımda tanıştım ve bir süre arkadaş olarak görüştüm. Kendisi ile yaşadığımız duygusal yakınlık sonucunda, aileler arasında yaptığımız bir tören sonrasında sözlendik” dedi.

Fotoğrafların 2013-2015 yılları arasındaki çözüm sürecinde çekildiğini ifade eden Güzel, Bora ile görüştüğü sırada üzerinde olan kıyafetleri güvenlik gerekçesiyle giydiğini söyledi. Güzel, fotoğrafların 2017’de ele geçmesine rağmen, hakkında soruşturma açılmadığını vurgulayarak, “2017 yılında, Volkan Bora’nın yaşamını kaybetmesinin ardından ele geçirilen kimi materyaller sonucu açılan soruşturma dosyalarında bana dair herhangi bir işlem olup olmadığını bilmiyorum. Fakat 2018’de milletvekili seçilene kadar, hiçbir şekilde hakkımda bir soruşturma başlatılmadı ve ifadeye dahi çağrılmadım” dedi.

