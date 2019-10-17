HDP’li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

HDP\u2019li Hakkari Belediye Ba\u015fkan\u0131 Cihan Karaman tutukland\u0131.\n\u00d6nceki g\u00fcn polis ekiplerince yap\u0131lan operasyonla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Cihan Karaman, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Karn\u0131n\u0131zda saatli bomba ta\u015f\u0131yor olabilirsiniz! Kimse fark\u0131na varm\u0131yor ama...Ba\u015fkent\u2019te silahl\u0131 kavga: 1 yaral\u0131Amanoslar\u2019da PKK s\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131 ve erzak deposu bulundu
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