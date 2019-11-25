HDP'li Hakkı Saruhan Oluç: "Bir an evvel halkın iradesinin ortaya çıkmasını sağlayalım"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Eğer halkın iradesinden korkmuyorsanız, halkı dibi görünmeyen kuyular olarak değerlendirmiyorsanız, suları hiç bulandırmayın, gelin bu konuda adım atın ve bir an evvel halkın iradesinin ortaya çıkmasını sağlayalım." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu dile getirerek, "iktidarın kadın erkek eşitliğine inanmayan tutumunun toplumda 'egemen erkek', 'köle kadın' zihniyetini körüklediğini ve kadın cinayetlerinin artmasına neden olduğunu savundu.

İstanbul Sözleşmesi üzerindeki tartışmalara da değinen Oluç, "İstanbul Sözleşmesi yuva yıkıyor, kaldırılsın diyen iktidar zihniyeti, aslında kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran bir tartışmayı da sürdürüyordur." diye konuştu.

10 Ekim'deki Ankara Gar saldırısının duruşmasında, savcılığın 9 klasörlük delil dosyasını 4 yıl boyunca mahkeme ve müştekilerden "sakladığının" ortaya çıktığını öne süren Oluç, "Ankara Gar katliamının arkasında karanlık odaklar var. Bu karanlık odaklar ilk günden beri gizlenmeye çalışıldı." iddiasında bulundu.