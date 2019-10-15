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HDP'li iki belediye başkanına terör soruşturmasında gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Hakkari'de haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı gözaltına alındı

HAKKARİ/ANKARA (AA) - HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkari'deki operasyonda HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman ve Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı gözaltına alındı.

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya'da bir adreste yakalandı.

Gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Yaşar'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'ye gönderileceği öğrenildi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Yüksekova belediyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak içeride arama yaptı. Bazı doküman ve malzemelere el konuldu.

Van'ın Erciş ilçesinde de "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alınmıştı.

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