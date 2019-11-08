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HDP’li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 08:07 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarım devam ettiği belirtildi.Açıklamanın devamında ise, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, isimlişüpheliler yakalanarak gözaltına alın.

HDP’li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan gözaltına alındı

Van merkez İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarım devam ettiği belirtildi.
Açıklamanın devamında ise, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, isimli
şüpheliler yakalanarak gözaltına alın. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi" denildi.

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