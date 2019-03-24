HDP’li isimler nevruz kutlamasında gözaltına alındı

Eskişehir’de nevruz kutlamalarına katılan 4 isim, ’terör örgütü propagandası’ yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir’de HDP İl Örgütünce Eskişehir-Kütahya Karayolu üzerinde bulunan alanda nevruz programı organize edildi. Etkinlikte HDP Parti Meclis Üyesi Alper Öztürk bir konuşma yaptıktan sonra alandan ayrıldı. Öztürk, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurularak konuşmasında ’terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayrıca HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetiminden Rana Rende ve Parti Üyesi Mustafa Göral da gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

