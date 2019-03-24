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HDP'li Kerestecioğlu: Ankara'yı yemyeşil bir şehir yapabiliriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Ankara mitinginde konuşan Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkanı Adayı Filiz Kerestecioğlu, "Ankara'yı kent bostanlarıyla dolu, yemyeşil, kendine yeten bir şehir yapabiliriz.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Ankara mitinginde konuşan Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkanı Adayı Filiz Kerestecioğlu, "Ankara'yı kent bostanlarıyla dolu, yemyeşil, kendine yeten bir şehir yapabiliriz. Bunun için de belediyelerde adayız" dedi.

HDP Ankara İl Örgütü, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Kolej Meydanı'nda miting düzenledi. Miting için alana gelenler, polis aramasından geçirildikten sonra içeri alındı. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana çakmak ve parfüm şişeleri de alınmadı.

Mitingde HDP'nin meclis üyesi adayları tanıtıldıktan sonra HDP Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkanı Adayı Filiz Kerestecioğlu konuştu. Meclis üyeleri için partililerinden oy isteyen Kerestecioğlu, "Meclis üyelikleri çok önemli. Meclis üyeliklerinde olmak demek, Ankara'yı ranta ve imara kapatmak demek. Bunu denetlemek meclis üyeliklerinde olmakla mümkün. Meclis üyesi arkadaşlarımız gözümüz kulağımız olacaklar. Ankara'yı kent bostanlarıyla dolu, yemyeşil, kendine yeten bir şehir yapabiliriz. Bunun için de belediyelerde adayız. Çankaya'nın yeşil alanları var, biz buraları yeşil alan olarak korumak istiyoruz. Buralarda kent bostanları yapmak istiyoruz. Tarımı, hayvancılığı öldürenlere karşı kendi ürünlerimizi üretmek, kendi kooperatiflerimizde satışını gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
Kerestecioğlu'nun konuşmasının ardından miting, İlkay Akkaya ve diğer sanatçıların konseri ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:
-Mitingden görüntü
-Filiz Kerestecioğlu'nun konuşmaları
-Detaylar
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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