HABER
  3. HDP'li Koç: "Ağrı'nın çözüm bekleyen ciddi problemleri var"

HDP'li Koç: "Ağrı'nın çözüm bekleyen ciddi problemleri var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

HDP'li Koç: "Ağrı'nın çözüm bekleyen ciddi problemleri var"

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Ağrı'nın çözüm bekleyen ciddi problemleri var. Ağrı, her şeyden önce büyük kentlere ve hemen yanı başındaki kentlere göç vermek zorunda kalan bir il." dedi.

Koç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'nın nüfusunun 2-3 katı kadar başka illere göç verdiğini belirterek, göç meselesinin Ağrı'nın temel problemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ağrı'nın dünyada benzeri olmayan doğal güzelliklere sahip olduğunu anlatan Koç, "Ağrı'nın çözüm bekleyen ciddi problemleri var. Ağrı, her şeyden önce büyük kentlere ve hemen yanı başındaki kentlere göç vermek zorunda kalan bir il. İşsizlik oranının en yüksek olduğu ildir." diye konuştu.

Koç, Ağrı'nın Cumhuriyet kurulduğundan bu yana ihmal edildiğini savunarak, şunları söyledi:

"Sağlık anlamında ciddi sorunlar var. Acil hastaların hayati tehlikesi söz konusu çünkü Ağrı'da müdahale edecek tam teşekküllü bir hastane söz konusu değildir. İçme sularında sıkıntılar yaşanıyor."

Abdullah Koç, Ağrı Dağı'nın uzun zamandır kapalı olduğu dağcılık faaliyetlerine yeniden açılmasını istedi.

Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Japonya’da iktidar partisinin milletvekili, rüşvet suçlamasıyla gözaltındaJaponya’da iktidar partisinin milletvekili, rüşvet suçlamasıyla gözaltında
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Koç Ağrı

En Çok Okunan Haberler

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Diğer Haberler
CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! İl il son anket sonuçları

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! Genel Merkez'de açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz Tunus ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Hablemitoğlu cinayeti zanlısıyla ilgili açıklama

Bakan duyurdu! Flaş 'iade' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş canlı yayında 'rüşvet' iddialarına yanıt verdi

Mansur Yavaş canlı yayında 'rüşvet' iddialarına yanıt verdi

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.