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HDP’li Kulp Belediye Başkanı Taş gözaltına alındı

13.09.2019 23:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma kapsamında HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Perşembe akşamı yedi kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı patlama ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın gözaltına alındığı, polisin belediye binasında arama yaptığı bildirildi.

Kulp ilçesi kırsalında, Ağaçkorur köyü mevkisinde meydana gelen patlamadan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü iddiası üzerine iki kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ile Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Ahtaş olduğu bildirildi.

Diyarbakır Valiliği perşembe günü yaptığı açıklamada, patlamadan PKK’yı sorumlu tutmuş, yola döşenen patlayıcıların, odun toplamaya giden köylülerin geçtiği sırada infilak ettiğini kaydetmişti.

Erdoğan HDP’ye işaret etti

Bugün Diyarbakır’daki patlamayla ilgili "Bizi yıldıramazlar" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulp belediye başkanının gözaltına alınması öncesinde, “Şu anda orada gerek HDP ilçe başkanı gerekse belediye fen işleri müdürü alındı şimdilik. Daha da alınacaklar” diye konuşmuştu.

HDP: Ciddi bir algı operasyonu

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Kulp'taki saldırının "en sert biçimde kınandığı" belirtilerek, "Kabul edilemez bu durumun en kısa sürede ve en etkin biçimde soruşturulması için gerekli adımların atılması, sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz" görüşüne yer verildi.

Açıklamada, ilçe başkanının gözaltına alınması ve belediye eş başkanının evinin aranmasının da "ciddi bir algı operasyonu olduğuna dair ilk işaretler" olduğu belirtildi.

DW / GA, HT, DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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