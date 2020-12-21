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  4. HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

21.12.2020 14:11 | Son Güncelleme:
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Geçen Haziran ayında milletvekilliği düşürülen HDP Hakkâri Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven, 20 ayrı suçlamadan yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce yargılandığı bir davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı için geçen Haziran ayında milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'in, Afrin operasyonuna karşı yaptığı açıklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri nedeniyle 20 ayrı suçtan yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Leyla Güven katılmazken, avukatları Serdar Çelebi, Şivan Cemil Özen ve Cemile Turhallı Balsak hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Güven'in "DTK'nın PKK/KCK ile bağlantılı olarak faaliyet yürüttüğünü ve 2011 yılında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma amaçlı demokratik özerklik ilan ettiğini" belirterek Güven'in örgüt üyesi olmak ve faaliyetleri ile birlikte 3 ayrı suçtan cezalandırılmasını, diğer suçlardan ise beraatini talep etti.

Avukatların talepleri reddedildi

Daha sonra söz hakkı verilen Güven'in avukatları, müvekkilleri hakkında aynı suçtan iki ayrı iddianame hazırlandığını, mükerrer yargılama yapılmaması için de bu dosyaların birleştirilmesini istedi. Dosyanın çok kapsamlı olduğunu ve Leyla Güven ile görüşme yapmak istediklerini belirten avukatlar, bu nedenle süre verilmesini talep etti. Mahkeme, avukatların tüm taleplerinin reddine karar verdi.

Daha sonra son savunmalarını yapmak üzere söz hakkı verilen avukat Serdar Çelebi ve Cemile Turhallı Balsak, sağlıklı bir yargılama yapılması için süre talep ettiklerini söyledi. Dosyanın çok kapsamlı olduğunu ifade eden avukatlar, "Biz savunma yapamadığımız zaman savunma hakkımızın kısıtlanmış olacağını düşünüyoruz. Mahkeme makul bir süre talin ederse biz de etkin bir savunma hazırlayıp sunacağız" dediler.

Hapis cezası ve tutuklama kararı

Mahkemenin süre talebini yeniden reddetmesi üzerine Güven’in avukatları son savunmalarını yapmayacaklarını söyledi.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Leyla Güven'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 yıl 3 ay, iki kez "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında verilen cezanın toplam miktarı dikkate alındığında kaçma şüphesi oluştuğunu belirterek Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verdi. Güven'e toplam 3 ayrı suçtan verilen hapis cezalarında ceza artırımı yapılırken, herhangi bir indirim uygulanmadı. Güven hakkında 17 ayrı suçlamadan ise beraat kararı verildi.

Güven'in avukatları, müvekkilleri hakkında verilen cezaların ve tutuklama kararının hukuka uygun olmadığını belirterek, İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklarını söyledi.

Felat Bozarslan

© Deutsche Welle Türkçe

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