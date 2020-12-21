HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

Daha önce yargılandığı bir davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı için geçen Haziran ayında milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'in, Afrin operasyonuna karşı yaptığı açıklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri nedeniyle 20 ayrı suçtan yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Leyla Güven katılmazken, avukatları Serdar Çelebi, Şivan Cemil Özen ve Cemile Turhallı Balsak hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Güven'in "DTK'nın PKK/KCK ile bağlantılı olarak faaliyet yürüttüğünü ve 2011 yılında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma amaçlı demokratik özerklik ilan ettiğini" belirterek Güven'in örgüt üyesi olmak ve faaliyetleri ile birlikte 3 ayrı suçtan cezalandırılmasını, diğer suçlardan ise beraatini talep etti.

Avukatların talepleri reddedildi

Daha sonra söz hakkı verilen Güven'in avukatları, müvekkilleri hakkında aynı suçtan iki ayrı iddianame hazırlandığını, mükerrer yargılama yapılmaması için de bu dosyaların birleştirilmesini istedi. Dosyanın çok kapsamlı olduğunu ve Leyla Güven ile görüşme yapmak istediklerini belirten avukatlar, bu nedenle süre verilmesini talep etti. Mahkeme, avukatların tüm taleplerinin reddine karar verdi.