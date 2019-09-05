HDP’li Lice Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kayyum atamalarını protesto için yol kapatan gruba polis müdahale ederken, aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Bağlar ilçesinde bir grup, kayyum atamalarını protesto etmek için yol kapatmak istedi. Dağılın uyarısını dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu. Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

