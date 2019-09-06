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HDP'li Lice Belediye Başkanı yol kapama eyleminde gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Lice Belediye Başkanı HDP'li Tarık Mercan, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla katıldığı yol kapama eyleminde gözaltına alındı.  İçişleri Bakanlığı'nca 18 Ağustos günü HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da bulunduğu bir grup protesto eylemi düzenlendi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Lice Belediye Başkanı HDP'li Tarık Mercan, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla katıldığı yol kapama eyleminde gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca 18 Ağustos günü HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da bulunduğu bir grup protesto eylemi düzenlendi. Merkez Bağlar ilçesindeki caddede yol kapatarak izinsiz eylem yapan gruba, polis dağılmaları için uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayarak yol kapama eylemini sürdürmek isteyen aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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