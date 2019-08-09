HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde baskı, zorlama, sürgün ve mobbing iddiası

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İnovasyon Grafik Tasarım Şube Müdürlüğü bünyesinde grafik tasarımcısı olarak çalışan Halil İbrahim Eldem’in, herhangi bir bilgilendirme yapılmadan ilk olarak Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na ardından da Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na sürgün edilerek işi bırakmaya zorlandığı öne sürüldü. HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde baskı, zorlama, sürgün ve mobbing iddiaları her geçen gün artarak devam ediyor. Son olarak Grafik Tasarım Şube Müdürlüğü bünyesinde grafik tasarımcısı olarak çalışan Halil İbrahim Eldem’in, herhangi bir bilgilendirme yapılmadan ilk olarak Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na ardından da Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na sürgün edilerek işi bırakmaya zorlandığı öne sürüldü. İddiaya göre, baskı ve zorlama ile sürgün edildiği Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan hastanesinde tedavi gören hayvanların bakımına zorlanan Eldem, herhangi bir tecrübe ve eğitimi olmaması nedeniyle sedye ile yaralı bir köpeği taşıdığı sırada köpeğin saldırısına uğrayarak kolundan ısırıldı. Köpeğin saldırısına maruz kalan Eldem, iş göremez raporu alarak kendisini sürgün edenler hakkında şikayetçi oldu.

Herhangi bir eğitim yapılmadı

Grafik tasarımcısı olduğunu daire başkanı ve şube müdürüne bildirmesine rağmen görevinde herhangi bir değişim yapılmadığını savunan Eldem, “Kayyum dönemi bittikten sonra 2 sürgün şeklinde görevlendirme aldım. Birincisi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, ikincisi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı. Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda hayvan hastanesine görevlendirildikten sonra personel şube müdürüne daire başkanıma ve birim şube müdürüme bilgilendirmelerde bulundum. Benim bu konu hakkında bilgim yok, ben grafik tasarımcıyım şeklinde. Buna rağmen hiç bilgilendirme yapılmadı. Bir eğitim yapılmadı. Görev değişikliği yapılmadı. Ve ardından geçtiğimiz hafta köpek tarafından ısırıldım” dedi.

“Müdür, personel hakkında bilgi sahibi değil”

Kent AŞ’nin Müdürü Cebbar Leygara’nın hazırladığı liste ile Genel Sekreter imzasıyla Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na görevlendirildiğini dile getiren Eldem, “Cebbar Leygara’nın personel hakkında pek bilgi olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz kendisine meslek kodumuzun da grafik tasarımcı olduğunu belirttik. Buraya görevlendirildikten sonra kendilerini uyarmama rağmen tekrar orada görevim devam etti. Hayvanları sevdiğim için burada çalışmam pek bir sorun teşkil etmedi benim için. Sonuçta belediyenin neresinde çalışsak bizim için hizmettir. Hayvanlar da Allah’ın sessiz kulları olduğu için orada da çalışmaktan onur duydum. Hayvanları seviyorum. Orada hayvanlara nasıl yakınlaşacağını bilmediğim için yaralı bir havyanı sedyeye taşırken canı acıdı ve kolumu ısırdı. Bu konuda şube müdürlerime gittiğim zaman benden önce birim sorumlusu arkadaşa göndermeyin burada pansumanını yapsın dediklerini öğrendim” diye konuştu.