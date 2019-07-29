HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde taciz iddiası

Mardin’de HDP’li Büyükşehir Belediyesinde kayyum döneminde İŞKUR üzerinden işe alınan ve çalışma süresi dolduktan sonra tekrar çalışmak için belediyeye iş başvurusu yapan kadın, kendisini işe alacağını söyleyen şahıs tarafından sözlü tacize uğradığını iddia etti. Genç kadın, MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. ve Kent AŞ Müdür Yardımcısı M.Ç.’den şikayetçi oldu.

Mardin’de İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan kayyum döneminde 7 ay önce İŞKUR’dan geçici işçi olarak belediyede işe giren ve 7 ay boyunca çalışan G.K., çalışma süresinin bitmesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde yeniden çalışmak üzere işçi olarak iş başvurusunda bulundu. Bir hafta boyunca iş başvurusu sonucunu bekleyen G.K. iş başvuru sonucunu öğrenmek için gittiği Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde A.D.’nin sözlü ve telefonda tacizlerine maruz kaldığını iddia ederek Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"Beni oteline davet etti"

Kızı ile birlikte yaşadığı taciz nedeni ile şikayetçi olan G.K., "Ben Bundan 7 ay önce İŞKUR üzerinden çalışıyordum. Sürem bitince tekrar başvuru yaptım. Onu öğrenmek için KENT AŞ’ye gittim. M.Ç. diye bir müdürle görüştüm beni hafta sonu arayacaklarını söyledi. Oradan ayrıldıktan sonra saat 16.00 gibi beni belediyeden çıkınca A.D. aradı. ’Yukarı Mardin’e gelebilir misiniz? Ne mezunusunuz? Ne iş yapabilir misiniz? Ben numaranızı Kent AŞ’den aldım, Büyükşehir Belediyesi’nden arıyorum’ dedi. Telefonu kapattıktan sonra whatsapptan bana ’Yukarı Mardin’e yarım saatliğine gelsene’ yazdı. Bende olayı anlamadım. Beni işe koyacaklar çok heyecanlandım ondan aramışlar dedim. Kuşkulandım kızımı bahane ettim. Neden yukarı Mardin diye sorguladım. Gelmeyeceğimi söyledim. Ben büyükşehire başvuru yaptıysam orada görüşelim dedim. Sürekli kaçta gelirsiniz ben sizin işinizi halledeceğim, Yazışmaları bitirmek istemiyordu, ben belediyeye geleceğimi söyledim. Belediyeye sabah iş görüşmesine gittim. Kızımla birlikte iş görüşmesine gittim. İlk konuşmasında ’ben senin önünden geçtiğim zaman sen benim yüzüme bakmıyordun’ dedi. Sonra şaşırmış gibi bakınca ’şaka yaptım’ dedi. Yanında tanımadığım bir adam vardı ve bana ben sana dışarıda iş buldum şeklinde konuştu" dedi.