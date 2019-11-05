HABER

HDP'li meclis üyesine, 'PKK üyeliği'nden tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani Belediyesi'nin faaliyetlerini terör örgütü PKK/KCK'ya aktardıkları gerekçesiyle aralarında HDP'li belediye meclis üyesinin de olduğu 3 kişi, gözaltına alındı.

HDP'li meclis üyesine, 'PKK üyeliği'nden tutuklama

HANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Hani Belediyesi'nin faaliyetlerini terör örgütü PKK/KCK'ya aktardıkları gerekçesiyle aralarında HDP'li belediye meclis üyesinin de olduğu 3 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen meclis üyesi G.A., 'PKK üyeliği'nden mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise serbest kaldı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK ile sürekli irtibata geçerek, verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, Hani Belediyesi'nin HDP'li belediye meclis üyesi G.A., eski meclis üyesi A.T. ile E.A.'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi. G.A., 'silahlı terör örgütünü üye olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ve E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
“Tarım alanları 10 yıl içinde yok olabilir”“Tarım alanları 10 yıl içinde yok olabilir”
Balkondan girip, cep telefonları ile anahtarını aldıkları otomobili çaldılarBalkondan girip, cep telefonları ile anahtarını aldıkları otomobili çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Memur ve memur emeklisine zam göründü

Memur ve memur emeklisine zam göründü

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Sınırda hareketlilik! Az önce başladı

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Son dakika: Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Adıyaman'da terör operasyonu! Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların yeni gözdesi oldu

Terörden temizlendi! Dağcıların yeni gözdesi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.