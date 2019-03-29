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HDP’li milletvekili kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün de bulunduğu araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün aracı Ceylanpınar karayolu hastane kavşağı yakınlarında bir otomobille çarpıştı.

HDP’li milletvekili kazada yaralandı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün de bulunduğu araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün aracı Ceylanpınar karayolu hastane kavşağı yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada vekil Ayşe Sürücü ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken diğer 2 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

HDP’li milletvekili kazada yaralandı

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