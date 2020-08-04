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  4. HDP'li milletvekili Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı

HDP'li milletvekili Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı

04.08.2020 19:25 | Son Güncelleme

Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP'li milletvekili Mensur Işık hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.

Ankara'da eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edilen HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Ebru Işık, kendisine şiddet uyguladığı ve sonrasında hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle Mensur Işık'tan şikayetçi olmuştu. Bu şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mensur Işık hakkında soruşturma başlattı. Ankara 1’inci Aile Mahkemesi Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı

Öte yandan Mensur Işık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'eşi kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Mensur Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

DHA/ AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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