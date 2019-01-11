HABER

HDP'li milletvekili Sürücü'ye zorla getirme kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 20:54 | Son Güncelleme

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, 'Terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davada, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir sonraki  duruşmaya zorla getirme kararı verildi.

HDP'li milletvekili Sürücü'ye zorla getirme kararı

ŞANLIURFA, (DHA)- HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, 'Terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davada, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir sonraki duruşmaya zorla getirme kararı verildi.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında 02 Kasım 2016 tarihinde partisinin Suruç ilçe teşkilatı tarafından yapılan 'Önderliğime, toprağıma, özgürlüğüme sahip çıkıyorum' konulu panele katıldığı için 'Terör örgütü propagandası yaptığı' iddiası ile 22 Ekim 2018 tarihinde açılan davanın 2’nci duruşması Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Sürücü katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mahkemede kimlik tespitlerinin ardından duruşmaya geçildi. Duruşmada söz alan Sürücü’nün avukatları, müvekkillerinin milletvekili olduğunu, dolayısı ile davanın durdurulması talebini iletti. Mahkeme, avukatların davanın durdurulması talebini reddederken, Sürücü hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirme kararı verdi. Bunun üzerine karara tepki gösteren avukatlar, müvekkillerinin milletvekilliği dokunulmazlığı olduğunu, mahkemenin böyle bir karar veremeyeceğini belirtti. Müvekkilinin milletvekili olduğuna dair meclis mazbatasının dosyaya eklendiğini söyleyen avukatlar, kararın Anayasa ve hukuka aykırı olduğunu, müvekkilleri hakkında zorla getirme kararı veya yakalama kararı verilmesi durumunda mahkemenin suç işlemiş olacağını, gerekirse mahkeme heyetini şikayet etme hatta mahkeme heyetini tümden reddetme haklarını kullanacaklarını ifade etti.
Avukatların tepkisi üzerine mahkeme başkanı yargılamanın durdurulmasının gerekip gerekmediğini daha sonra değerlendireceklerini söyleyerek, zorla getirilme kararını tekrarlayıp bir sonraki duruşmanın 25 Mart tarihinde görülmesine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

HDP'li milletvekili Sürücü'ye zorla getirme kararıHDP'li milletvekili Sürücü'ye zorla getirme kararı

PARTNERTürk kullanıcıları yoruma boğduTürk kullanıcıları yoruma boğdu
Üzerine yamaçtan kaya parçası düşen hafif ticari araç, ağaca çarptı: 4 yaralıÜzerine yamaçtan kaya parçası düşen hafif ticari araç, ağaca çarptı: 4 yaralı
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.