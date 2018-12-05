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HDP'li milletvekillerinin açlık grevi devam ediyor 

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

HDP milletvekillerinin, Leyla Güven'e destek olmak amacıyla TBMM’de başlattıkları açlık grevi bu akşam sona erecek.

HDP'li milletvekillerinin açlık grevi devam ediyor 

ANKARA, (DHA)- HDP milletvekillerinin, Leyla Güven'e destek olmak amacıyla TBMM’de başlattıkları açlık grevi bu akşam sona erecek.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek olmak amacıyla TBMM'nde açlık grevi yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, basın açıklaması yaptı. HDP Grup Yönetim Salonu'nda beraberindeki 10 HDP milletveliliyle basın açıklamasını yapan Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın cezasının onanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"AİHM kararının açıklandığı gün Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama, söylemiş olduğu sözler dün verilen cezanın aslında önceden geleceğinin habercisiydi. Cumhurbaşkanı'nın, 'karşı hamle yaparız, bu işi bitiririz' ifadesi, bu cezaların onanacağı anlamına geliyordu. Bu ülkede yargının, hukukun, adaletin bağımsız olmadığını zaten biliyorduk ama bu sözlerle ve cezaların onanmasıyla bir kez daha gördük ki yargı ve adalet bugün ayaklar altına alınmıştır."
Buldan, açlık grevinin bu akşam saat 19.00'da sona ereceğini de bildirdi.

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