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HDP'li Mizgin Irgat'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

İzmir'de katıldığı bir eylemde "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında dava açılan eski HDP Bitlis Milletvekili Irgat'ın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - Eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, İzmir'deki bir eylemde "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan davada yargılanmasına devam edildi.

18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Irgat katılmazken, avukatı Abdulmecit Yıldırım hazır bulundu.

Avukat Yıldırım, önceki duruşmada müvekkilinin duruşma salonunda hazır edilerek ifade vermesini planladıklarını ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirterek, Irgat'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki adresine talimat yazılarak beyanına başvurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yıldırım'ın bu talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Davanın iddianamesinde, Irgat'ın, Şubat 2015'te, İzmir Valiliğinin mitingi yasaklamasını protesto etmek amacıyla Alsancak semtinde düzenlenen eyleme katılarak, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı "siyasi bir kişilik ve tutsak" olarak nitelendirdiği, terör eylemlerinden "özgürlük mücadelesi" şeklinde bahsettiği, Öcalan lehine atılan sloganlara ise destek verdiği ileri sürülmüştü.

İddianamede, Irgat'ın, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İlk yargılamanın yapıldığı 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Irgat'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanması gerektiği gerekçesiyle, dava dosyasını "görevsizlik" kararı ile 18. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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