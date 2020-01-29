HDP'li Musa Piroğlu: "Sanat üzerindeki baskı sona erdirilmeli"

Grup Yorum'un da uzunca süredir iktidarın yasaklamalarıyla karşı karşıya olduğunu savunan Piroğlu, grup üyelerinden Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in protesto için uzunca bir süredir açlık grevi yaptıklarını ancak bunun ölüm orucuna dönüştüğünü ifade etti. Piroğlu, şunları söyledi:

Piroğlu, AK Parti ve MHP'nin ortaya koyduğu tutumun da 12 Eylül uygulamalarını aratmadığını öne sürerek, sanatçıların tutuklandığını, tiyatro eserlerinin sergilenmesinin engellendiğini, konserlerin, turnelerin yasaklandığını iddia etti.

İktidarların, tarihin her döneminde muhalif sanatı kontrol altında tutmak istediklerini ifade eden Piroğlu, 12 Eylül sürecinde de kitapların, filmlerin yakıldığını, sanatçıların tutuklandığını belirtti.

Piroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve HDP'li bir grup milletvekili ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Grup Yorum üyelerinin bir süredir sürdürdükleri açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, iktidarın sanat üzerinde baskısı olduğunu iddia ederek, bu baskının kaldırılmasını istedi.

"Helin Bölek 222, İbrahim Gökçek ise 224. gününde açlık grevlerini ve ölüm oruçlarını yürütüyorlar. Sağlık koşulları kötü ve yaşamsal riskle yüz yüzeler. Ölüm sınırına yaklaşmış durumdalar ve taleplerin yerine getirilmesine yönelik tek bir adım atılmış değil. Hali hazırda açlık grevinde olan sanatçıların temel talebi konser yasaklarının ve kültür merkezlerine yönelen baskının kaldırılmasıdır."

Grup Yorum üyelerinin taleplerinin kabul edilmesini isteyen Piroğlu, "Sanat üzerindeki baskı sona erdirilmeli. Sanatlarını icra ettikleri için hapishanede tutulan bütün sanatçılar serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Piroğlu, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Mustafa Koçak'ın bu cezayı bir gizli tanık ifadesiyle aldığını belirtti.

Koçak'ın, gizli tanığın iftira attığını ve bu eylemle bir alakası olmadığını söylediğini, yeniden yargılama talep ettiğini, bunun için de açlık grevinde bulunduğunu dile getiren Piroğlu, gizli tanık uygulamasının hukuk kurallarına aykırı olduğunu ve buna son verilmesini istedi. Piroğlu, hakkına bu şekilde karar verilen ve ceza alanlar için tekrar yargılama yapılması gerektiğini kaydetti.

