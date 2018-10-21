HABER

HDP'li Oluç: Demokrasi güçleriyle buluşmamız olumlu bir adım olacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2018 17:47 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimlerde, iktidarın elinde tuttuğu büyükşehirler ve şehirler konusunda eğer muhalefet güçleri olumlu bir sonuç alırlarsa Türkiye'de çok ciddi siyasi değişimlere neden olacağını söyledi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimlerde, iktidarın elinde tuttuğu büyükşehirler ve şehirler konusunda eğer muhalefet güçleri olumlu bir sonuç alırlarsa Türkiye'de çok ciddi siyasi değişimlere neden olacağını söyledi. Oluç, "Demokrasi güçleriyle, demokrasi, hukuk ve yerel demokrasiyi geliştirecek adımları atacak en geniş güçlerle bu seçimlerde buluşmamız olumlu bir adım olacaktır. Şu parti, bu parti konusuna girmiyorum" dedi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli başkanlığında, dün Diyarbakır il binasındaki Vedat Aydın Konferans Salonu'nda başlatılan 'Yerel Yönetimler Çalıştayı' bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısıyla devam etti. Toplantı sonrası HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, MYK toplantısı ve dün Diyarbakır'da yapılan, 'Yerel Yönetim Çalıştayı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. 'YERELDEKİ ARKADAŞLARA POLİTİKALARI İLETTİK' Yerel seçime ilişkin olarak ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda sorulan bir soruya Oluç, iktidarın elinde tuttuğu büyükşehirler ve şehirler konusunda eğer muhalefet güçleri olumlu bir sonuç alırlarsa Türkiye çok ciddi siyasi değişimlere neden olacağını ifade etti. HDP'li Oluç, "Biz yerellerdeki arkadaşlarımızla da bu konuda en geniş davranışlarını geliştirmelerini konusunda sözleri ve politikaları ilettik. Bu konudaki çalışmalar yerellerde o şekilde sürdürülecek. Demokrasi güçleriyle, demokrasi, hukuk ve yerel demokrasiyi geliştirecek adımları atacak en geniş güçlerle bu seçimlerde buluşmamız olumlu bir adım olacaktır. Şu parti, bu parti konusuna girmiyorum. Yapılmış olan herhangi bir resmi görüşme ve toplantı yoktur" diye konuştu.

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
HDP'li Oluç: Demokrasi güçleriyle buluşmamız olumlu bir adım olacaktırHDP'li Oluç: Demokrasi güçleriyle buluşmamız olumlu bir adım olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti

Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.