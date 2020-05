HDP’li Oluç: Eve kapanmayacağız artık

Oluç, "Herkese sosyal mesafe diye çağrı yapan emniyet güçleri hiç utanmadan sıkılmadan kayyumları protesto eylemlerinde yakın mesafeden ağır şiddet uyguluyor. Demek ki, polise sosyal mesafe konusunda bir sınırlama yok. Korona günlerinde bu tutum hukuk dışı olduğu kadar insanlık dışı” şeklinde konuştu.

TBMM'nin haftaya açılması ile birlikte hem mecliste hem de sokakta olacaklarına işaret eden Oluç, "Onlar ne kadar cüretkar ve saldırgan davranıyorlarsa biz de o kadar cesaretle onlar karşısında siyasi faaliyetimizi sürdüreceğiz. Bütün toplumsal ve siyasal muhalefete de bunu öneriyoruz. Atölyelerde, fabrikalarda herkes çalışacak her yer açılacak ama siyasiler faaliyetlerini yapmayacaklar, öyle bir şey yok. Halk toplantılarından, mitinglere kadar her türlü toplantımızı yapacağız. Sokaklardan geri çekilmeyeceğiz. Eylemlerimizi artırıyoruz. Elbette halkın sağlığını gözeteceğiz. İktidar bütün emniyet güçleri ile her türlü saldırıyı yapmaya devam ederken, kimse bizim evde kalıp ellerimizi kavuşturup oturmamızı beklemesin. Emniyet sosyal mesafeyi kullanmıyorsa, biz de kullanmayız” dedi.