HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de direnme kararı alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu sabaha karşı Meclis'teki HDP grup odasında gözaltına alındı.

Sabah saat 06:30 civarında gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun bulunduğu kata 100'e yakın polisin girdiği belirtiliyor.

Gözaltına ilişkin görüntülerde Gergerlioğlu'nun pijamaları ile götürüldüğü görülüyor.

HDP'den yapılan açıklamaya göre; Gergerlioğlu, abdest almak için girdiği lavabodan çıkarılarak gözatına alındı. Gergerlioğlu'nun polislere, "namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim" dediği de belirtiliyor.

56 yaşındaki siyasetçinin gözaltına alınırken, "Biz bu görüntüleri 90'larda da gördük, 90'lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi" ifadesini de kullandı.

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1373525961673568258?s=20

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, HDP'li Gergerlioğlu için, "Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehâl çıkarılmalıdır" demişti ve TBMM Başkanı'nı göreve çağırdığını açıklamıştı.

