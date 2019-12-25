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  3. HDP'li Özgüneş: "Şırnak'ta sayısı bini aşan TOKİ binası yapıldı, bunların cüzi kesimi halka verildi"

HDP'li Özgüneş: "Şırnak'ta sayısı bini aşan TOKİ binası yapıldı, bunların cüzi kesimi halka verildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

HDP'li Özgüneş: "Şırnak'ta sayısı bini aşan TOKİ binası yapıldı, bunların cüzi kesimi halka verildi"

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Şırnak'ta sayısı bini aşan TOKİ binası yapıldığını, bunların cüzi kesiminin halka verildiğini savundu.

Özgüneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın birçok sorunu bulunduğunu söyledi.

"Şırnak'taki binaların yüzde 80'inin hükümetin eliyle yıkıldığını" iddia eden Hasan Özgüneş, "Yerine güya daha modern, daha planlı şehir konulacaktı. Amaç oradaki kültürü, anıları yok etmek, aynı zamanda kimilerine bazı rant alanları yaratmaktı." dedi.

Şırnak'ta sayısı bini aşan TOKİ binası yapıldığını, bunların cüzi kesiminin halka verildiğini ifade eden Özgüneş, "TOKİ binalarının yüzde 80'inin hazır olmasına rağmen bunların halka verilmediğini, bunun da şehirde kiraların yüksek oranda artışına neden olduğunu öne sürdü.

Kentteki TOKİ binalarının "kalitesiz" olduğunu iddia eden Hasan Özgüneş, "Şırnak'ta yıkım yapılmadan önce 1300'ün üzerinde iş yeri vardı, TOKİ'lerle birlikte 300'e yakın iş yeri açıldı. Bu, bin iş yeri sahibinin hak ve hukukunun yok edildiği anlamına geliyor. AKP kayyum belediyeleri, göç ettikten sonra ilimize dönmek isteyen vatandaşlarımıza yeniden ev yapma imkanı vermiyor. Bu da ciddi problemler üretiyor." ifadelerini kullandı.

Özgüneş, Şırnak'ta sağlık hizmetinin "yok denecek düzeyde" olduğunu da ileri sürdü.

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HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş Sağlık hizmeti TOKİ binası

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