HDP'li Paylan'dan asgari ücret değerlendirmesi

TÜRK-İŞ'in rakamlarına göre açlık sınırının kasım ayında bin 943 lira, aralık ayında ise yaklaşık 2 bin lira olduğunu aktaran Paylan, "2 bin 20 liralık asgari ücret, açlık sınırının yalnızca 20 lira üzerinde. Biliyoruz ki asgari ücret, şubat ve mart ayında açlık sınırının altında kalacak. Açıklanan asgari ücret bir sefalet ücretidir, açlık sınırı ücretidir. Bunu asla hükümetin sunduğu gibi bir müjde olarak almayın. Herkesin bu sefalet ücretine itiraz etmesi lazım." ifadesini kullandı.

Asgari ücretin 2016'da 442, 2017'de 398, şu an ise 379 dolar olduğunu dile getiren Paylan, "Müjde bunun neresinde? Asgari ücret yükselmiyor, tam tersine düşüyor. Asgari ücretli, emekçi yoksullaşıyor, alım güçlerini kaybediyorlar." diye konuştu.

Paylan, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklandığını ve bunun müjde olarak sunulduğunu belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Açıklanan asgari ücret bir sefalet ücretidir. Bunu asla hükümetin sunduğu gibi bir müjde olarak almayın." dedi.

Paylan, 3 bin liraya yükseltilmesini talep ettiği asgari ücretten vergi alınmamasını istedi.

- "Cezaların caydırıcı olması lazım"

Trafik ve vergi cezalarının, servete ve güce göre kesilmesi gerektiğini belirten Paylan, şöyle devam etti:

"Bu cezaların caydırıcı olması lazım. Avrupa'da trafik ve vergi cezaları gelire göre kesiliyor. Bir örnek vereyim, İspanyol futbolcu Gerard Pique. Yıllık 5 milyon avro kazanıyor. Ona hız sınırını ihlalden 100 avro ceza kesseniz, hiç dokunmaz. Her gün hız sınırını geçer ama İspanya, Pique'ye hız sınırını geçti diye 54 bin avro ceza kesti. Pique, bir daha o hız sınırı geçemedi. Çünkü gücüne göre ceza kesilmiş durumda ve caydırıcı oldu."

- "Yalnızca 15 Temmuz'a bakarak darbeyi anlayamazsınız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, FETÖ ile mücadele konusunda "Mahkemeler bir araya gelip bu işin beyni olan yurtta sulh konseyini ortaya çıkarmalıdır." sözüne ilişkin değerlendirmesi de sorulan Paylan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için darbe dinamiklerine bakmak gerekiyor. Bizi darbe dinamiğine götüren bütün suçlarla ilgili her gün Meclise araştırma önergeleri veriyoruz, reddediliyor. Devletin içindeki hangi aygıt bunlara yol verdi, herhangi bir suçtan yürürsek darbenin siyasi ayağına uzanırız.

Darbe girişiminin müsebbipleri bu şekilde ortaya çıkar. Yalnızca 15 Temmuz'a bakarak darbeyi anlayamazsınız. Mutlaka darbenin hazırlık sürecine bakmalısınız, o dönem işlenen cinayetlerin üzerine gitmelisiniz. Devlet Bahçeli, sözlerinde samimiyse gelsin, Mecliste araştırma önergelerini versin, ortak önerge verelim ve darbenin siyasi ayağına uzanalım."

