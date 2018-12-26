HABER

HDP'li Paylan'dan asgari ücret değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır Milletvekili Paylan: - "Asgari ücret bir sefalet ücretidir. Bunu asla hükümetin sunduğu gibi bir müjde olarak almayın"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Açıklanan asgari ücret bir sefalet ücretidir. Bunu asla hükümetin sunduğu gibi bir müjde olarak almayın." dedi.

Paylan, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklandığını ve bunun müjde olarak sunulduğunu belirtti.

Asgari ücretin 2016'da 442, 2017'de 398, şu an ise 379 dolar olduğunu dile getiren Paylan, "Müjde bunun neresinde? Asgari ücret yükselmiyor, tam tersine düşüyor. Asgari ücretli, emekçi yoksullaşıyor, alım güçlerini kaybediyorlar." diye konuştu.

TÜRK-İŞ'in rakamlarına göre açlık sınırının kasım ayında bin 943 lira, aralık ayında ise yaklaşık 2 bin lira olduğunu aktaran Paylan, "2 bin 20 liralık asgari ücret, açlık sınırının yalnızca 20 lira üzerinde. Biliyoruz ki asgari ücret, şubat ve mart ayında açlık sınırının altında kalacak. Açıklanan asgari ücret bir sefalet ücretidir, açlık sınırı ücretidir. Bunu asla hükümetin sunduğu gibi bir müjde olarak almayın. Herkesin bu sefalet ücretine itiraz etmesi lazım." ifadesini kullandı.

Paylan, 3 bin liraya yükseltilmesini talep ettiği asgari ücretten vergi alınmamasını istedi.

- "Cezaların caydırıcı olması lazım"

Trafik ve vergi cezalarının, servete ve güce göre kesilmesi gerektiğini belirten Paylan, şöyle devam etti:

"Bu cezaların caydırıcı olması lazım. Avrupa'da trafik ve vergi cezaları gelire göre kesiliyor. Bir örnek vereyim, İspanyol futbolcu Gerard Pique. Yıllık 5 milyon avro kazanıyor. Ona hız sınırını ihlalden 100 avro ceza kesseniz, hiç dokunmaz. Her gün hız sınırını geçer ama İspanya, Pique'ye hız sınırını geçti diye 54 bin avro ceza kesti. Pique, bir daha o hız sınırı geçemedi. Çünkü gücüne göre ceza kesilmiş durumda ve caydırıcı oldu."

- "Yalnızca 15 Temmuz'a bakarak darbeyi anlayamazsınız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, FETÖ ile mücadele konusunda "Mahkemeler bir araya gelip bu işin beyni olan yurtta sulh konseyini ortaya çıkarmalıdır." sözüne ilişkin değerlendirmesi de sorulan Paylan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için darbe dinamiklerine bakmak gerekiyor. Bizi darbe dinamiğine götüren bütün suçlarla ilgili her gün Meclise araştırma önergeleri veriyoruz, reddediliyor. Devletin içindeki hangi aygıt bunlara yol verdi, herhangi bir suçtan yürürsek darbenin siyasi ayağına uzanırız.

Darbe girişiminin müsebbipleri bu şekilde ortaya çıkar. Yalnızca 15 Temmuz'a bakarak darbeyi anlayamazsınız. Mutlaka darbenin hazırlık sürecine bakmalısınız, o dönem işlenen cinayetlerin üzerine gitmelisiniz. Devlet Bahçeli, sözlerinde samimiyse gelsin, Mecliste araştırma önergelerini versin, ortak önerge verelim ve darbenin siyasi ayağına uzanalım."

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
SP Derik İlçe Başkanı istifa edip, AK Parti'ye geçtiSP Derik İlçe Başkanı istifa edip, AK Parti'ye geçti
Erdoğan: Komutanlığımıza siber saldırı engellendiErdoğan: Komutanlığımıza siber saldırı engellendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan parlamento

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan: Komutanlığımıza siber saldırı engellendi

Erdoğan: Komutanlığımıza siber saldırı engellendi

Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Doğu Perinçek'ten sanatçılara 'dokunulmazlık' önerisi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi'nden flaş başvuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.