HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücretin belirlenmesinde adaletsizlik var"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, asgari ücretlilerin vergi dışı tutulmasını önerdi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin hem belirlenmesinde hem de vergilendirilmesinde adaletsizlik olduğunu belirterek, buna ilişkin iki kanun teklifi verdiğini bildirdi.

Hazırladıkları İş Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, çalışma ekonomisi, iktisat ve maliye bölümlerinden akademik kadrosu personeli ve öğrencileri tarafından seçilecek en fazla öğrencisi bulunan beş kamu üniversitesinden birer öğretim üyesi temsilcisi, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerden en az birer temsilcinin de bulunmasını önerdiklerini aktardı.

- "Sosyal adaleti sağlamak için bu kanun teklifleri önemli"

Asgari ücretlilerin vergi dışı tutulmasını öneren Pekgözegü, Meclis'e verdikleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile de sermaye sınıfına sağlanacak istisnaların yüzde 50'si kullanılarak sağlanacak kaynakların, asgari ücretin vergi dışı tutulması imkanını getireceğini söyledi.