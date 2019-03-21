HABER

HDP’li Peköz: "Cumhur İttifakı’nın karşısındaki adayları destekleyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasında konuşan HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, "31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın karşısında olan adayları destekleyeceğiz.

Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasında konuşan HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, "31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın karşısında olan adayları destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı’ndan olmasın da kim olursa olsun." dedi.

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda saat 13.00’de başlayan kutlama için binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yaptı. Kutlamanın yapılacağı alana çıkan yollar polis tarafından bariyerlerle kapatılarak bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Katılımcılar 3 arama noktasından alana girerken terör örgütü ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarına izin verilmedi.

Kurulan platformda Kürtçe müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, Nevruz’u kutladı. Alanda zaman zaman PKK ve terör örgütü Öcalan lehine sloganlar atıldı. Bu sırada tertip komitesi, belirlenen sloganlar dışında slogan atılmaması için duyuru yaptı. Kutlamada konuşan HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın dışında kazanabilecek partileri destekleyeceklerini ifade ederek, "Özellikle batıda olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında Cumhur İttifakı’nın karşısında olan adayları destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı’ndan olmasın da kim olursa olsun. Onun için 31 Mart’ta sandığa gitmeyen, oylarını güçlü partilerden yana kullanmayan her arkadaşımız, AK Parti ve MHP’ye hizmet etmiş olur." diye konuştu.

Nevruz kutlamasının ardından kalabalık grup, polis gözetiminde yürümeye başladı. Adana Merkez Park boyunca yürüyen kalabalık, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

PARTNERBu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...Bu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...
Bakan Kurum: TOKİ ile yaptığımız indirim kampanyası bugün başlıyor (2)Bakan Kurum: TOKİ ile yaptığımız indirim kampanyası bugün başlıyor (2)
Personel tepki gösterdi, genelgedeki maddeler değiştirildiPersonel tepki gösterdi, genelgedeki maddeler değiştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.