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HDP'li Sancar: Mazbata verilmeyen yerlerde seçim yenilensin

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:30 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen adaylara mazbata vermeme kararına tepki göstererek, söz konusu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen adaylara mazbata vermeme kararına tepki göstererek, söz konusu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, YSK önünde basın açıklaması yaptı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sona erdiğini ancak seçimlerle ilgili tartışmaların bitmediğini belirten Sancar, YSK tarafından alınan kararları eleştirerek, bu kurumun tarafsızlığını yitirdiğini savundu. Sancar, "YSK en son verdiği kararda, KHK ile ihraç edilmiş adayların seçildikten sonra mazbatalarının verilmeyeceğini açıkladı. Bu gerçekten akla, hukuka ve ahlaka sığdırılamayacak bir karardır. Anayasanın bu konudaki kararları bellidir" dedi.

'BU KARAR, SEÇMEN İRADESİNE DARBEDİR'
Söz konusu ilçelerde partilerinin açık farkla seçimi kazandığını belirten Sancar, "YSK aldığı kararda, mazbatayı bu ilçelerdeki 2'nci en yüksek kişiye vermiştir. Bu karar, seçmen iradesine darbedir. Bizatihi Türkiye'de demokrasinin geleceğine darbedir" diye konuştu.
YSK'nın bu kararıyla ilgili olağanüstü itiraz yoluna başvuracaklarını ve YSK üyeleriyle ilgili Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayette bulunacaklarını ifade eden Sancar, şunları söyledi:
"Şu anda 26 yerde seçilmiş adaylarımıza mazbataları verilmemektedir. En başta Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'ün mazbatası bekletilmektedir. Yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanlarımızın mazbataları verilmemiştir. Bunun yanında 24 yerde daha mazbatalar bekletiliyor. YSK, görevini kötüye kullanmıştır, işlevini aşmıştır, seçim güvenliğine ve geleceğe ağır darbe indirmiştir."
Milletvekili Sancar, YSK'nın KHK'lı adaylara mazbata vermeyeceğini duyurduğu yerlerde seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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