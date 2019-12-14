HDP’li Sancar Meclis’i geriyor

TBMM Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar’ın yönetimi sırasında Genel Kurul’da yaşanan gerginlikler bir türlü bitmek bilmiyor.

2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Başkanvekili HDP’li Sancar’ın yönetimi sırasında sık sık tartışmalar yaşandı. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan paralar tartışma konusu oldu. Yaşanan tartışmalar nedeniyle sık sık Sancar Genel Kurul’a ara vermek zorunda kaldı. TBMM Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar’ın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye söz vermemesi Meclis’te tartışmaya neden olurken, Destici, Sancar’a, "Kobani’de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz" diye tepki göstermişti.

