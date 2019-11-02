HDP'li Saray Belediyesi'ne kayyum atandı

Van'ın ilçesi Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın dün gözaltına alınmasının ardından HDP'li belediye başkanının yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın kayyum olarak atandı.

Van Valiliği’nden kayyum atanması ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan açıklamada, "Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde” yargılamanın devam ettiği belirtilerek, Duman'ın "Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma kapsamında 01.11.2019 tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındığı anlaşılmıştır” denildi.

Açıklamada, "Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen” soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” ifadesi kullanıldı.