HABER

HDP'li sayman "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da tutuklanan, HDP İl Başkanlığında saymanlık yapan M.M'nin terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması olarak hareket eden çeşitli dernek ve sözde sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle sorumlu düzeyde irtibat içerisinde olduğu belirlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan HDP İl Başkanlığında saymanlık yapan M.M. "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen müşterek çalışmada, M.M'nin (65), İsviçre'de gerçekleştirilen terör örgütüne müzahir eylem ve etkinliklerde, örgütün Avrupa yapılanması olarak hareket eden çeşitli dernek ve sözde sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle sorumlu düzeyde irtibat içerisinde olduğu, aldığı talimatları örgütün yurt dışında bulunan yapılanmalarına aktardığı, örgütün para kasası olarak örgüt adına finans kaynağı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediği ve bahse konu etkinliklere katılan müzahir kitleden "bağış" adı altında mali kaynak sağladığı tespit edildi.

Çalışmada ayrıca HDP İl Başkanlığında sayman olan M.M'nin, örgüte müzahir yapılanmaların eylem ve etkinliklerine finansal kaynak sağladığı, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrılarına uyarak Diyarbakır'da farklı tarihlerde meydana gelen örgüt propagandasına dönüşen basın açıklaması, açık ve kapalı alan toplantısı ile bölücü terör örgütü mensuplarının cenazelerine katılarak kitleleri provoke ettiği, faaliyet ve demeçlerinin terör örgütünün sözde haber ajanslarında yer aldığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda M.M. merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesinde yakalandı.

Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı
Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP PKK

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.