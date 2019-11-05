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HDP'li Selçuk Mızraklı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 22:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın görevden alınan seçilmiş Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'ın görevden alınan seçilmiş Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianamede, "Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı" ifadelerine yer verildi.

"Bakanlar Kurulunca alınan karar gereğince çıkarılan 677 sayılı KHK ile terör örgütü PKK/KCK ile iltisakı olduğu gerekçesiyle Sarmaşık Derneği'nin kapatıldığı" hatırlatılan iddianamede, "Mızraklı'nın derneğin eski başkanı ve son dönem yönetim kurulu üyesi olduğunun tespit edildiği" belirtildi.

TCK'nın 53/1 maddesi

Mızraklı hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra, mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

TCK'nın 53/1 maddesi kişinin "kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak çeşitli haklardan yoksun bırakılabileceğine" hükmediyor. Kişinin yoksun bırakılabileceği haklar arasında sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesi ile vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmak gibi haklar bulunuyor.

DW/BW,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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