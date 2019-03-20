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HDP'li Sibel Yiğitalp'e 7 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında, bir etkinlikte yaptığı konuşmada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdiği gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak", "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı - İddianameden: - "Şüpheli Sibel Yiğitalp'in üzerine atılı suçları işlediği yönünde hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphenin varlığına kanaat getirilmiştir"

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a bir etkinlikte yaptığı konuşmada selam gönderen eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle Yiğitalp hakkında 2 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, amacı ve düzenlediği saldırılara ilişkin bilgiye yer verildi.

İddianamede, HDP tarafından 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne yönelik merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenlendiği anımsatıldı.

O dönem HDP Diyarbakır Milletvekili olan Yiğitalp'in sahnede, toplanan kitleye hitaben yaptığı konuşmasının bir bölümüne yer verilen iddianamede, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a selam gönderdiği konuşmasının içeriğinde suç unsurlarının tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüpheli Sibel Yiğitalp'in üzerine atılı suçları işlediği yönünde hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphenin varlığına kanaat getirilmiştir. Şüphelinin etkinlikte propaganda içerikli konuşmanın yargılama için yeni delil mahiyetinde olduğu değerlendirildiğinden, her iki dosyanın birlikte yürütülmesinde hukuki yarar sağlayacaktır."

- İstenen ceza

Yiğitalp hakkında daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara uymamaya tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" ile "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Diyarbakır Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp iddianame Terör örgütü

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